مجلس الأمة يصدر بيانا حول مقال مغلوط لجريدة الوطن عن قانون المرور

أصدر مجلس الأمة، اليوم الخميس، بيانا بخصوص نشر يومية “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية مقالا تحت عنوان “أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد”.

وجاء هذا المقال في عددها رقم 10731، الصادر اليوم، تحت عنوان “أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد” (Les Sénateurs disent «non» au nouveau code de la route).

وأكد مجلس الأمة، في بيانه، أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، وغداة تعبير مجلس الأمة عن رأيه وتحديد موقفه من نص القانون المتضمن قانون المرور في الجلسة العلنية العامة المنعقدة، يوم أمس الأربعاء. يعرب عن دهشته واستغرابه مما أوردته يومية “الوطن”، الصادرة اليوم الخميس، بشأن ذات القانون، لا سيما العنوان المنشور على صفحتها الأولى، والذي ينسب لأعضاء مجلس الأمة رفضهم للقانون.

وأيضا علاوة على ما تضمنه المقال الوارد في الصفحة الرابعة، والذي جانبت فيهما الصواب والحقيقة.

على إثر ذلك، يعبّر المجلس عن رفضه المطلق لكل قراءة أو تأويل يفتقد لأي أساس موضوعي أو مهني، دونما أي حرص على استقصاء الحقيقة مثلما هي في الواقع، ودونما إدراك الأبجديات الأحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة بالعمل التشريعي في بلادنا.

وفي الأخير، يجدّد مكتب مجلس الأمة التأكيد بأن المسار الإجرائي التشريعي ذي الصلة بنص القانون المتضمن قانون المرور، ومثلما أوضح بذلك رئيس مجلس الأمة في الجلسة العلنية العامة، قد جاء مطابقا لأحكام الدستور والقانون، سيما وأنه قد صادق على 179 مادة من أصل 190 مادة، ولم يصادق على إحدى 11 مادة فقط، والتي ستنظر فيها اللجنة المتساوية الأعضاء.