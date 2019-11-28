مجلس الأمة يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الاجراءات الجزائية

صوت مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

وكان تصويت الأعضاء كالآتي: المصوتون بنعم 118 عضو، والمصوتون بـ”لا” 0، والممتنعون 2.