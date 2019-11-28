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مجلس الأمة يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الاجراءات الجزائية

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مجلس الأمة يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الاجراءات الجزائية
بقلم أسماء.ع

صوت مجلس الأمة، اليوم الخميس،  بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

وكان تصويت الأعضاء كالآتي: المصوتون بنعم 118  عضو، والمصوتون بـ”لا” 0، والممتنعون 2.


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