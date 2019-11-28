مجلس الأمة يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الاجراءات الجزائية

وكان تصويت الأعضاء كالآتي: المصوتون بنعم 118 عضو، والمصوتون بـ”لا” 0، والممتنعون 2.
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لقي عشريني مصرعه، وأصيب 10 اخرون بجروح، في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع بيجو j9، بدراجة نارية sym.
ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني…
ناشد المكتب الولائي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين اليوم الخميس، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي الولاية، التدخل العاجل لإنقاذ المركز الجامعي عبد الله…
تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية مدروسة بتيارت، من حجز كمية معتبرة من السجائر و مادة الشمة.
وعلم من مصدر موثوق أن العملية تمت أثناء حاجز أمني…
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