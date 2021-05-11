مجلس الأمة يعرب عن استهجانه وقلقه من التطورات الخطيرة في القدس

أصدر مكتب مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفياً بخصوص المستجدات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة.

وأعرب المكتب، عن استهجانه وقلقه البالغ من التطورات الخطيرة الحاصلة في القدس المحتلة.

وأشار المجلس، إلى ما تشهده باحات المسجد الأقصى المبارك وأسواره من اعتداءات سافرة تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاصب.

وجاء في البيان: “لقد استباح هذا الكيان المحتل حرمة الأقصى، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل”.

وأضاف البيان: “بالغ المحتل في استفزاز مشاعر المسلمين من خلال طرد الفلسطينيين من مساكنهم وهم أصحاب الأرض الشرعيين، وترويعهم وهم مسالمين عزل”.

وتساءل مجلس الأمة، عن الغياب المريب لمنظمات حقوق الإنسان والهيئات التي تدعي حماية الحريات والحقوق الأساسية للشعوب.

مضيفا إن هذه المنظمات، تتفنن في التنظير والتدخل في شؤون داخلية لدول ذات سيادة، وتختفي حين يتعلق الأمر بشعب أعزل.

وجدد مكتب مجلس الأمة، موقف الجزائر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية العادلة، والذي عبر عنه رئيس الجمهورية، أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويدعو مجلس الأمة، البرلمانات العربية والإسلامية، للقيام بدورها التاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

ويهيب المجلس، بالمجتمع الدولي التخلي عن سياسة الكيل يمكيالين، و تحمل مسؤولياته كاملة في حماية الشعب الفلسطيني.