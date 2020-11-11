مجلس الأمة يعرب عن قلقه إزاء المنحى التصاعدي لإصابات كورونا

أعرب مكتب مجلس الأمة عن قلقه إزاء المنحى التصاعدي للحصيلة المسجلة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا المواطنات والمواطنين إلى عدم التراخي والتهاون في التقيد بالبرتوكول الصحي الذي فرضته السلطات العمومية والصحية على حد سواء.

وأجزل عرفانه وامتنانه للعمل الجبار الذي تضطلع به السلطات العمومية الوصية والطواقم الطبية وشبه الطبية وفرق الإسعاف وكذا السلطات الأمنية.

وقد ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

بالإضافة الى رئيس ومقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وخُصص لتبادل وجهات النظر حول البرنامج المسطر لأشغال مجلس الأمة في الفترة القادمة.

وتقرر بهذا الخصوص عقد اجتماع لمكتب مجلس الأمة موسعاً لضبط برنامج أشغال المجلس للفترة القادمة، وذلك الأربعاء القادم.

وعبر قوجيل عن سعادته لما جاء في رسالة الطمأنة التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الشعب الجزائري.

وأكد أنها صورة بليغة تنم عن صدقية العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب برئيسه.

وتضرع إلى البارئ سبحانه وتعالى بأن يكلأ الرئيس بعين رعايته، وأن يُلبسه لباس الصحة والعافية عاجلاً غير آجل.

كما أكد أن الجزائريات والجزائريين بإقرارهم الدستور الجديد يكونون قد حكّموا المصلحة العليا للوطن ودشّنوا مرحلة جديدة تتضح فيها ملامح التغيير المنشود.

سجل مكتب مجلس الأمة، قلقه لتزامن اندلاع الحرائق في عدة ولايات في آن واحد، والتي ستثبت التحقيقات سببها الحقيقي.

وترحم على أرواح شهداء هذه الحرائق، مثمنا المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والسلطات العمومية في مجابهة هذه الحوادث.

وحث المواطنات والمواطنين إلى مزيد التحلي باليقظة والحذر ضد كل من يكيد الدسائس للوطن ويسعى إلى النيل من استقراره.

وبخصوص التدابير المتضمنة بمشروع قانون المالية 2021، أوضح بأن التوجهات العامة لمشروع القانون أملتها الظروف الاقتصادية الصعبة ومخلفات الوباء.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوط العريضة لمشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2021، والتي سيبت فيها مكتب المجلس في اجتماعه القادم.