مجلس الأمة يعزي عائلة الفقيد الفريق قايد صالح ويعلن توقيف أشغاله

تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بخالص تعازيه إلى عائلة الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.

وجاء في نص التعزية:” لقد هز مشاعرنا هذا الخطب وناء علينا بما تنوء به الفواجع المؤلمة، حين تنكبنا الآجال في الرجال الوطنيين المخلصين من معدن ومكانة الفقيد العزيز الفريق أحمد قايد صالح”

“وهو الذي قضى جل حياته في تولي المسؤوليات والمهام السامية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بإقتدار وتواضع”

“فكان مثالا لنبل الأداء وإخلاص العطاء للوطن، وسيظل من عرفوه يحفظون له صفات المسؤول المحنك وثراء مسيرته”.

وأضاف قائلا:” إنا لنرضى أمام مصابنا في أخينا المرحوم المجاهد الفريق قايد صالح، بما قدر الله تعالى، وما لنا في مصابنا الأليم هذا إلا الاحتساب إليه جل وعلا، ولئن ملأ جوانحنا الحزن والأسى”.

هذا وأعلن مجلس الأمة عن توقيف أشغاله، أثر هذه الفاجعة الحزينة التي مست الجزائر.