مجلس الأمة يعقد جلسة عامة غدا لطرح أسئلة على أعضاء الحكومة

يعقد مجلس الأمة يوم غد الخميس، جلسة عامة، تُخـصّص لطرح أسئلة شفوية من قِبل أعضاء مـن المـجلس علـى عددٍ من أعضاء الحكومة.

وأفاد بيان لمجلس الأمة، أن المجلس سيعقد غدا على الساعة التاسعة صباحا جلسة عامة، لطرح 9 أسئلة شفوية. تخص قطاع الداخية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقطاع الصحة، وقطاع التجارة وترقية الصادرات.

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