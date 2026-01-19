مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا الثلاثاء

سيعقد مجلس الأمة، غداً الثلاثاء، بمقر المجلس، جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، سيتم على الساعة التاسعة صباحا، تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة. ثم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الإنسان التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي. يليها الإستماع لتدخلات أعضاء مجلس الأمة.

وعلى الساعة الثانية بعد الزوال، يتواصل الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة. ثم رد ممثل الحكومة على تدخلاتهم.