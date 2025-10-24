مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا السبت

سيعقد مجلس الأمة، صباح يوم غد السبت، جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة نصين قانونيين.

وحسب بيان لمجلس الأمة، سيتم خلال الجلسة، عرض ومناقشة نصين قانونيين وفق الجدول التالي:

نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير 1986. والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.

ثم عرض نص القانون من قبل ممثلة الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الدفاع الوطني.

كما سيتم عرض نص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

حيث يتم عرض نص القانون من قبل ممثلة الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الدفاع الوطني.

ويليها تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول نصي القانونين. ثم ردّ ممثلة الحكومة على تدخلاتهم.