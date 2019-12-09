مجلس الأمة يعيد بلدية المنصورة إلى ولاية غرداية

أقر مجلس الأمة تعديل جديد على قانون إنشاء الولايات الجديدة بطلب تعديل تقدم به السيناتور الطاهر غزيل لتعديل المادة 52 مكرر الخاص ببلدية المنصورة بالإجماع.

بعد أخذ رأي المقرر الذي أخرج بلدية المنصورة من ولاية المنيعة، أين ستتشكل ولاية المنيعة من ثلاثة بلديات وهي حاسي القارة و المنيعة وحاسي لفحل، ولم يرى وزير الداخلية مانعا في التعديل.

وكان السيناتور الطاهر غزيل قد قدم طلب تعديل بمجلس الأمة لأجل إعادة تعديل القانون الجديد الخاص بالولايات لأجل إعادة ادراج بلدية المنصورة إلى ولاية غرداية وذلك لقربها من غرداية وبعدها المنيعة.