مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية العادية الإثنين
بقلم نادية بن طاهر
يفتتح مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية 2024-2025، يوم الإثنين القادم، وذلك على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30).
وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس، فإن افتتاح هذه الدورة يأتي “طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016. الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.
ويفتتح مجلس الأمة، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، دورته البرلمانية العادية (2024-2025)، برئاسة السيد صالح قوجيل. رئيس مجلس الأمة، على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا، حسب ذات البيان.
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