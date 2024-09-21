مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية العادية الإثنين

يفتتح مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية 2024-2025، يوم الإثنين القادم، وذلك على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30).

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس، فإن افتتاح هذه الدورة يأتي “طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من ‏القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016. الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. ‏وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.

ويفتتح مجلس الأمة، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، دورته البرلمانية العادية (2024-2025)، برئاسة السيد ‏صالح قوجيل. رئيس مجلس الأمة، على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا، حسب ذات البيان.