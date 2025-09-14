مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية العادية غداً
بقلم نادية بن طاهر
سيفتتح مجلس الأمة، دورته البرلمانية العادية 2025-2026، غداً الاثنين، حسب بيان لذات الهيئة.
ويأتي ذلك، طبقا لأحكـام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانـون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
وجاء في بيان للمجلس: “يفتتح مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، دورته البرلمانية العادية (2025-2026). غداً الإثنين 15 سبتمبر 2025، على الساعة العاشرة والنصف (10:30) صباحًا”.
