مجلس الأمة يفتتح دورته العادية الأربعاء المقبل

يفتتح مجلس الأمة، دورته العادية للسنة 2020 – 2021، يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لذات الهيئة.

ويأتي افتتاح هذه الدورة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 135 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ل25 أغسطس سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

كما أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم، عن افتتاح دورته العادية للسنة 2020 – 2021، يوم الأربعاء القادم.