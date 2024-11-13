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مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025 غدا

بقلم نادية بن طاهر
مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025 غدا
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يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسات علنية، يومي الخميس والجمعة، تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025.

وحسبما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان للمجلس، سيتم خلال الجلسة الصباحية ليوم الخميس تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية.

كما سيتم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم.

وستتواصل جلسات مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025 صبيحة وظهيرة يوم الجمعة.

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