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مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025

بقلم نادية بن طاهر
مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025
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يعقد مجلس الأمة أشغاله، اليوم الجمعة، جلسة علنية، تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس، ستتواصل جلسات مناقشة نص القانون لسنة 2025 صبيحة وظهيرة اليوم الجمعة.

هذا وتم خلال الجلسة الصباحية لأمس الخميس، تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية.

كما تم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

وتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، وتواصلت المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم.

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