مجلس الأمة يناقش قانون تسوية ميزانية 2021 غدا

يعقد مجلس الأمة، جلسة علنية، غداً الإثنين، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر المجلس.

وحسب بيان لمجلس الأمة، ستخصص الجلسة لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.

حيث سيتم تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وكذا الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ورد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء مجلس الأمة. والمصادقة على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.