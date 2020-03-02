مجلس الأمة يناقش مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

عقد مجلس الأمة، اليوم الإثنين، جلسة علنية، خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي حول التعليم العالي والتطوير التكنولوجي.

وقد استهل المجلس أشغاله بالترحم على روح الفقيد المجاهد وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، الطيب فرحات حميدة، الذي وافته المنيّة يوم الاثنين 24 فيفري، حيث وقف الحضور دقيقة صمت وتلوا فاتحة الكتاب على روحه.

عقب ذلك، باشر المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض حول مشروع القانون سالف الذكر، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور.

وعلى إثر ذلك، فتح المجال للنقاش العام، حيث تقدم أعضاء المجلس بمداخلات حول الأحكام والتدابير التي جاء بها مشروع القانون، والتي سيتكفّل ممثل الحكومة بالرد عليها في جلسة ظهيرة اليوم.