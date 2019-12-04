مجلس الأمة يناقش مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد

ناقش اليوم، أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد قدمه الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ظهيرة اليوم، ، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون حضرها فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

قدّم دحمون، عرضا مفصّلا عن مشروع القانون، تلاه فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون والتي تولى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الردّ عليها.

يجدر التذكير أنّ مجلس الأمة، ولأول مرة منذ صدور دستور 2016، يناقش مشروع قانون مودع لدى مكتب المجلس من قبل الحكومة يتعلق بإحدى المجالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 137 من الدستور والتي يحوز فيها مجلس الأمة على صلاحية دراسة ومناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني.

وسيُعرضُ مشروع هذا القانون على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها ظهيرة يوم غد.