مجلس الأمة يناقش مشروع قانون الوقاية من أخطار الكوارث غدا

يعقد مجلس الأمة، غداً الثلاثاء، جلسة علنية بمقر المجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

وأوضح بيان للمجلس، أن الجلسة ستعقد على الساعة 09:00 صباحا، أين سيتم تقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل

والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

حيث سيتم تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية. والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.

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