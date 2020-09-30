مجلس الأمة يناقش ويصوت على 5 مشاريع قوانين غدا الخميس

يواصل مجلـس الأمّة أشغاله في جلسة علنية، يوم غد الخميس للتصويت والمناقشة على 5 مشاريع قوانين.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات.

بالاضافة الى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

وسيتم المناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-03 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

بالإضافة الى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم20-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 والمتعلق بالصحة.

وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية والإفريقية، الموقع بكيجالي 21مارس 2018.