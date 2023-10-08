مجلس الأمة يندد بالإعتداءات المشينة للكيان الصيهوني على قطاع غزة

أعلن مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، أنه يتابع، ببالغ القلق. تجدد العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الباسل في قطاع غزة الذي أمسى مسرحاً لهوان دولي مخجل. أمام غطرسة استعمارية متزايدة.

وندد مجلس الأمة بشدّة بهذه الاعتداءات المشينة، مستنكرا استمرار النفاق الدولي الذي يكيل بمكيالين. في تعامله مع القضية الفلسطينية العادلة. وذلك عبر التماطل المقصود والانحياز المفضوح، والتبرير المخزي للدموية الصهيونية وجرائمها ضد الإنسانية.

وحيا مكتب مجلس الأمة، صمود وتماسك ووحدة الشعب الفلسطيني، في مواجهته للبطش الاستيطاني الصهيوني الممنهج.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاهه عبر حمايته وتمكينه من حقه المشروع. في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما أهاب مجلس الأمة بالهيئات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي،. إلى العمل على فرض احترام المواثيق الأممية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان. من خلال وضع حد لاحتقار المحتل الصهيوني للشرعية الدولية.

كما دعا البرلمانيين في كافة انحاء العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني، والتضامن معه والدفاع عن قضيته العادلة. في كافة المنابر البرلمانية الاقليمية والدولية. تجسيدا لرسالة البرلمانات، وتحقيقا للمقاصد النبيلة للدبلوماسية البرلمانية.