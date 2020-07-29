مجلس الأمة يهنئ الجزائريين عامة والطواقم الطبية خاصة بعيد الأضحى

توجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى جميع منسوبي قطاع الصحة بأطيب التهاني.

وتقدم مكتب مجلس الأمة بشكره للسلطات العمومية على جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخص بالذكر العاملين في المجال الصحي من طواقم طبية وشبه طبية ومسعفين وإداريين وموظفين، الذين يتصدون برباطة جأش وبإباء في هذه المرحلة الدقيقة مقدمين جهوداً جبارة لإنقاذ أرواح المواطنين، نساء ورجال الدفاع الأول الذين تركوا أهاليهم وعائلاتهم وفلذات أكبادهم ورفعوا راية الجهاد من أجل حماية النفس البشرية.

كما هنأ مكتب مجلس الأمة عموم المواطنات والمواطنين بمقدم عيد الأضحى المبارك.

وحث على وجوب مواصلة العمل الجاد، عبر التكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية، والتقيد الأمثل بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات ونصائح، في سبيل مواجهة هذه الجائحة.