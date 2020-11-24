مجلس الأمة يواصل أشغاله في جلسة علنية غدا

يواصل مجلـس الأمة أشغاله في جلسة علنية، غدا الأربعاء، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف “09.30” صباحا.

وحسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، تخصّص هذه الجلسة، لعرض نص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحته من طرف ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.

بالإضافة إلى تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، حول نص القانون.

وكذا الإستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ورد وزير العدل، حافظ الأختام، على تدخلاتهم.