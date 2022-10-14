مجلس الأمة يواصل غدا السبت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة
بقلم خالد زوبيري
يواصل مجلس الأمة غدا السبت جلساته العلنية، المخصصة لمواصلة المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة، حسب بيان للمجلس يوم الجمعة .
و جاء في البيان: “يواصل مجلس الأمة، غدا السبت 15 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة (08:00) صباحا، جلساته العلنية برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، المخصصة لمواصلة المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة و تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية و كذا رد الوزير الأول، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة”.
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