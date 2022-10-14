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مجلس الأمة يواصل غدا السبت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

بقلم خالد زوبيري
مجلس الأمة يواصل غدا السبت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة
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يواصل مجلس الأمة غدا السبت جلساته العلنية، المخصصة لمواصلة المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة، حسب بيان  للمجلس يوم الجمعة .

و جاء في البيان: “يواصل مجلس الأمة، غدا السبت 15 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة (08:00) صباحا، جلساته العلنية برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، المخصصة لمواصلة المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة و تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية و كذا رد الوزير الأول، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Uyzj1
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