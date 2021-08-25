مجلس الأمة يُؤيد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ويعتبره عقلانيا

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً، عبر فيه عن تأييده القرار المعلن عنه من قبل الجزائر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

وجاء في بيان المجلس: “إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يؤيد القرار المعلن عنه من قبل الجزائر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية”.

وأضاف البيان: “وإذ يؤكد على أن هذا القرار المتخذ يمثل مطلباً شعبياً يتماهى والقرار السياسي للدولة الجزائرية برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية”.

وشدد مجلس الأمة، على أن هذا القرار هو الردّ الأكثر عقلانية ووجاهة واتزاناً من الجزائر التي لطالما راعت خلال كل الحقب في علاقاتها مع المملكة المغربية، مبدأ ضبط النفس والأخذ في الحسبان البُعد الإنساني في العلاقات بين الشعبين.

مضيفا إن هذا القرار يأتي احتجاجاً على اليد المسمومة التي يتبناها المغرب، ورداً على السقطات المخزنية المتعاقبة وألاعيبه الدنيئة واستفزازاته تجاه الجزائر والتي أضحت تأخذ أبعاداً متعددة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن ووحدته الترابية وتهدد تماسكه المجتمعي.

وجدد مكتب مجلس الأمة في الأخير، انخراطه في مسعى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، لإرساء دعائم جزائر قوية مهابة الجانب في الداخل والخارج كما يعبر عن افتخاره واعتزازه بالجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة.

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