مجلس الأمة يُجدد دعمه للجهود الدولية لحماية الحياة على الكوكب

جدد مكتب مجلس الأمة، دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل حماية الحياة على الكوكب، في بيان له بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للبرلُمانية.

هذا ويتوجه مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأصدق التهاني إلى عموم البرلمانيات والبرلمانيين في الجزائر وفي كافة بقاع العالم.

وثمن مكتب المجلس، تفاني البرلمانيين، في خدمة رسالتهم النبيلة. وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعوب التي يمثلونها ويجسدون إراداتها. عبر تكريس الممارسة الديمقراطية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومساهمتهم، في إطار مسؤولياتهم الدستورية. في تحقيق تطلعاتها المشروعة نحو الحرية والكرامة والعدالة والسلام والاستقرار ورغد العيش.

ونوه مجلس الأمة، بحكمة اختيار شعار اليوم العالمي للعمل البرلماني (البَرْلُمَانية) للعام 2023 والمتمثل في “برلمانات من أجل الكوكب”. تماشيا والبرنامج العالمي المسطر للحد من تأثير التغير المناخي. وبناء قدرات التحمل والتكيف مع آثاره الخطيرة. عبر صناعة سياسات صديقة للبيئة. وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذا اتفاقية باريس.

وأشار مكتب مجلس الأمة، أنه إذ يشاطر برلمانات العالم قلقهم إزاء التدهور البيئي العالمي. يجدد التعبير عن الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي. والتي تتجلى في تكريسها حماية البيئة في التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

كما يؤكد مساهمته في تكريس إدارة سليمة للبيئة ضمن منظومة وطنية شاملة ومتكاملة. أعدتها الجزائر للمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري لتقليص تداعياته على بلدنا وعلى المنطقة. وذلك تحت إشراف لجنة مكونة من 18 قطاعاً وزارياً. تقوم بتحيين مساهمتنا الوطنية وتحديد وضعيتها وآفاقها، في إطار المخطط الوطني للمناخ.

وذكر مكتب مجلس الأمة، بالتزام الجزائر بالعمل على الحد التدريجي من الغازات الدفينة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية. وقد حددت طموحات للفترة 2020-2030 في مجال التكيف أمام التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغاز الناجم عن الاحتباس الحراري. خصوصاً في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة. واعتماد نموذج طاقوي جديد ضمن السياسة التنموية الوطنية. مع إدخال أسس الاقتصاد الدائري من أجل إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما تتبنى الجزائر منهج التوعية والتحسيس حول رهانات التغيرات المناخية، بالاستعانة بقطاعات الاتصال والتربية. ويساهم في هذا المسار الاستراتيجي البرلمانيون وكل الأطراف المعنية. لاسيما منها الهيئات الوطنية والجماعات المحلية والأكاديميين والأطراف الاقتصادية والفاعلين في المجتمع المدني.

ويشير مكتب مجلس الأمة إلى مرافقة البرلمان الجزائري لهذا المسار الوطني الذي حقق نتائج إيجابية وتقدما ملحوظا. لاسيما في مجال الطاقة النظيفة بوصفها أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها السيد عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية،.

وجدد مكتب مجلس الأمة، بهذه المناسبة الدولية، دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل حماية الحياة على الكوكب. ويدعو برلمانيي العالم إلى تنسيق المواقف لتوسيع احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. والدفع نحو تحمل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة، من خلال التصحيح الجاد لكل الانحرافات التي أدت إلى هذا الوضع البيئي العالمي الخطير”.