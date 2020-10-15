مجلس الأمة يُشارك في لقاء حول التمييز الإيجابي للمرأة في المنطقة العربية

شاركت كل من نائب رئيس مجلس الأمة، لويزة شاشوة، وعضو مجلس الأمة، نوارة سعدية، في لقاء افتراضي بالتعاون مع منظمة “ويستمنستر للديمقراطية”.

وحسب بيان لمجلس الأمة، تمحور اللقاء، حول فعالية واستدامة سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المنطقة العربية “الكوتا”.

هذا وقد تم تنظيم هذا اللقاء، من طرف منظمة المرأة العربية بالتعاون مع منظمة “ويستمنستر للديمقراطية”، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.

وضم اللقاء، خبيرات وباحثات في قضايا النوع الاجتماعي.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء، دراسة تجارب بعض الدول العربية ومنها الجزائر، في التمكين للمرأة، وتعزيز فعالية واستدامة مشاركتها في القرار السياسي عبر نظام الكوتا، مع إصدار توصيات واقتراحات بهذا الشأن.