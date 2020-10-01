مجلس الأمة يُصادق على قانون الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الصحي.
وتم التصويت دون مناقشة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي.
واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص، أن هذا الأمر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الاداري، سيما خلال الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.
مضيفا إن القانون، يأتي لحماية أفراد السلك الطبي، في جميع الظروف، ومن أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم.
التعليقات (0)