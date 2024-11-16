مجلس الأمة يُصادق على قانون المالية 2025

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.

وصوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

وحضر جلسة اليوم، التي خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025، وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.

وناقش أعضاء مجلس الأمة، خلال يومي الخميس والجمعة، نص قانون المالية لسنة 2025. فيما رد وزير المالية، لعزيز فايد، على أسئلتهم وانشغالاتهم.

هذا وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يوم الأربعاء الماضي.