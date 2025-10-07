مجلس الأمن الأممي: الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز حقوق المرأة

أكدت الجزائر إلتزامها الراسخ بتعزيز حقوق المرأة وتوسيع مشاركتها الفعلية في اتخاذ القرار. مبرزة أن الإصلاحات الوطنية الرائدة في شتى المجالات كرّست مبادئ المساواة والعدالة وعززت مكانة المرأة. خاصة كعامل أساسي في تحقيق السلام.

وفي مداخلتها خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن الدولي حول “المرأة والسلام والأمن”. أكدت الممثلة عن البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، منال مسعود، أن “التجربة الوطنية علمتنا أن المرأة لا يمكن أن تكون مجرد ضحية. بل هي فاعلة وصانعة للتاريخ وحافظة للذاكرة”. مشيرة إلى أن الجزائر تفتخر بكون نسائها كن في الصفوف الأمامية للثورة التحريرية. وأصبحن بعد الاستقلال عماد بناء الدولة الحديثة ومساهمات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأضافت أن الجزائر، “المؤمنة بريادة النساء”، ستظل وفية لالتزاماتها بتعزيز حقوق المرأة. وتوسيع مشاركتها الفعلية في صنع القرار، وحمايتها من كل أشكال العنف. وضمان دورها كفاعل رئيسي في مسيرة السلام والتنمية.

كما أشارت في هذا السياق، إلى أن “الإصلاحات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات كرست مبادئ المساواة والعدالة. وعززت مكانة المرأة كعامل سلام، من خلال تجسيد أجندة المرأة والسلام والأمن. وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 للتنمية، واعتماد خطة وطنية لتفعيل القرار الأممي رقم 1325”.

كما أعربت الدبلوماسية الجزائرية عن تضامن الجزائر مع النساء والفتيات اللواتي يعانين من النزاعات في العالم، قائلة: “بينما نعتز بما تحقق في بلادنا لتحسين وضع المرأة، تبقى قلوبنا مثقلة أمام المأساة التي تعصف بالنساء والفتيات في أنحاء عديدة من العالم، كما هو الحال بالنسبة للمرأة في قطاع غزة”، مشيرة إلى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول ارتفاع عدد النساء اللواتي يقتلن في النزاعات المسلحة.

