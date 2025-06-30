مجلس الأمن الأممي ..جلسة خاصة بالوضع في الشرق الأوسط و فلسطين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 21 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، بينهم صحفي، وأصيب 50 آخرون، بينهم حالات حرجة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية استراحة “الباقة” على شاطئ بحر غزة، مشيرة إلى أن أعداد الشهداء والمصابين قابلة للزيادة.

هذا وقد ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 56 ألفا و531 شهيدا، و133 ألفا و642 مصابا، منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن من بين الحصيلة 6 آلاف و203 شهداء، و21 ألفا و601 مصاب، منذ الـ 18 من شهر مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 28 شهيدًا (بينهم 3 شهداء انتُشلت جثامينهم)، و223 إصابة.