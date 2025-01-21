مجلس الأمن: الجزائر تترأس إجتماعا رفيع المستوى

ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية.

ويشكل هذا الاجتماع رفيع المستوى، حدثا رئيسيا في إطار الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن لشهر جانفي.

ويهدف الإجتماع، إلى “مناقشة توسع الأنشطة الإرهابية في إفريقيا والتهديدات التي تشكلها على أمن واستقرار البلدان الأفريقية”.

وقدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ملاحظات إفتتاحية أمام مجلس الأمن الدولي.

حيث قدمت الجزائر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 جانفي 2025 لعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى. بشأن موضوع مكافحة الإرهاب بقيادة إفريقية. والتركيز على التنمية وتعزيز القيادة الإفريقية. وتنفيذ مبادرات مكافحة الإرهاب واختارت شخصيات أممية لتقديم الإحاطات المتعلقة بالموضوع.

كما اختارت الجزائر أرقى شخصية أممية تعنى بالتنمية المستدامة في شخص النيجيرية أمينة محمد، وهي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تأكيدا على أهمية المقاربة التنموية في مكافحة الأسباب الجذرية للإرهاب في إفريقيا.

الجزائر اختارت كذلك مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي بان كولي أديوي.

كما اختارت الجزائر، السفير الجزائري، سعيد جنيت كبير المستشارين في المركز الإفريقي للتسوية البناءة للمنازعات ممثلا للمجتمع المدني.