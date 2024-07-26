مجلس الأمن.. الجزائر تدعو لفتح كافة معابر غزة

دعا مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، اليوم الجمعة، إلى فتح المعابر الحدودية كافة بما فيها معبر رفح وأن تشرف السلطات المصرية والفلسطينية على المعبر حصرا.

وقال المندوب، في كلمة ألقاها في هاته الأثناء في مجلس الأمن: “ينبغي لمجلس الأمن التصدي لسياسة الاحتلال الصهيوني الرامية للنيل من الأونروا وتقييد عملها”.

وشدد على ضرورة نشر مراقبين في رفح بما يكفل سهولة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما دعا مندوب الجزائر في مجلس الأمن، إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة من منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار شلل الأطفال في غزة.

وشدد المندوب، على ضرورة التحرك بشكل عاجل لمواجهة التهديدات الصحية التي تواجه شعب غزة.