مجلس الأمن.. الجزائر تدعو لمنع المزيد من التدهور في غزة

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إلى ضرورة التصرف بشكل سريع ومنع المزيد من التدهور في قطاع غزة.

وقال بن جامع، في كلمة له اليوم الإثنين، أمام مجلس الأمن، أن الوضع الحالي في فلسطين هو نتيجة لسياسة سلطة الاحتلال ويجب الوقوف في وجهها بأدوات إدارية.

وشدد بن جامع، على ضرورة التنسيق بين الوكلات، من أجل التدخل في غزة، لافتا إلى أنه لا يجب الإستغناء عن دور الأونروا.

وذكر بن جامع، بأننا فقدنا مؤخرا 6 موظفين في الأونروا، مؤكدا أنه أمر جد خطير وهو انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية.