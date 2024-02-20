مجلس الأمن الدولي :إنطلاق جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال الجلسة. أن التصويت ضد مشروع القرار يعني قبول ممارسات مهينة. تدمر كرامة النساء و الأطفال في فلسطين.

وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة من أجل وقف إطلاق النار في فلسطين.مشيرا الى أن التأخر في أخذ قرار وقف إطلاق النار ينجم عنه سقوط المزيد من الأرواح.