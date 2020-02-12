عاجل

ADS

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعوا لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أخبار العالم
  • -
  • 0
مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعوا لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
بقلم مصطفى.ق

تبنا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشروع القرار البريطاني حول ليبيا.

وجاء هذا القرار تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، كما دعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، وأوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه امتنع عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين.
ويتضمن القرار دعوة إلى “جميع الدول الأعضاء  في منظمة الأمم المتحدة  للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970″، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم.

كما يحث القرار جميع الدول على “عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقمه”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=773217

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com