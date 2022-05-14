مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في مقتل شيرين أبو عاقلة
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة.
وفي هذا السياق، إستنكر المجلس في بيان له صدر أمس الجمعة، بشدة مقتل شيرين ابو عاقلة وإصابة صحفي آخر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين الفلسطينية يوم الـ11 ماي الجاري.
كما كرر أعضاء مجلس الأمن “التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين” كما أكدوا “أنهم مستمرون في رصد الحالة عن كثب”.
الى جانب ذالك، لقيت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, أول أمس الأربعاء، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إدانة واسعة على المستويين الفلسطيني والدولي.
كما تعالت المطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الحركة الصحفية والإعلامية الفلسطينية ل” اسكات الحقائق والتغطية على الجرائم” الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني, ومؤسساته ومقدساته.
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بالفيديو.. شيرين أبو عاقلة تشيع إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة
بالفيديو.. شيرين أبو عاقلة تشيع إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة
كما شيعت أمس الجمعة، شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي اغتيلت برصاص قنّاص إسرائيلي. أثناء تغطيتها اقتحامات مخيم جنين يوم الأربعاء إلى مثواها الأخيرة.
وشيع آلاف الفلسطينيين شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة. حيث ووري جثمانها الثرى في إلى جانب والديها.
وقبل ذلك نُقل جثمان الراحلة إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة. حيث بدأت مراسم التشييع هناك ثم نقلت إلى مقبرة جبل صهيون في القدس المحتلة لتوارى الثرى.
وقد منع الكيان الصهيوني، ظهر اليوم الجمعة إخراج جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة من المستشفى الفرنسي.
وحسب الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قمع الاحتلال الصهيوني مسيرة التشييع وضرب المشيعين. ثم توجه الى الأشخاص الذين كانوا يحملون نعشها وقاموا بضربهم إلى أن سقط جثمانها.
كما اقتحمت شرطة الاحتلال الصهيوني السيارة التي تنقل جثمان شيرين ونزعت العلم الفلسطيني عن الجثمان.
واستشهدت، يوم الأربعاء، مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.
كما أشارت شبكة الجزيرة، في بيان لها، أن “الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”. تابعة “هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.
في حين، أدانت شبكة الجزيرة، “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”. وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.
كما طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.