مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في مقتل شيرين أبو عاقلة

دعا مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة.

وفي هذا السياق، إستنكر المجلس في بيان له صدر أمس الجمعة، بشدة مقتل شيرين ابو عاقلة وإصابة صحفي آخر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين الفلسطينية يوم الـ11 ماي الجاري.

كما كرر أعضاء مجلس الأمن “التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين” كما أكدوا “أنهم مستمرون في رصد الحالة عن كثب”.

الى جانب ذالك، لقيت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, أول أمس الأربعاء، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إدانة واسعة على المستويين الفلسطيني والدولي.

كما تعالت المطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الحركة الصحفية والإعلامية الفلسطينية ل” اسكات الحقائق والتغطية على الجرائم” الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني, ومؤسساته ومقدساته.

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