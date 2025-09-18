مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على “مشروع قرار” جديد بشأن غزة

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر منذ أكثر من 23 شهراً.

وكان الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن قد بادروا، نهاية أوت الماضي. إلى طرح مناقشات بشأن هذا المشروع، عقب إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن حالة “المجاعة” في قطاع غزة.

وتطالب النسخة الأولى من النص بـ”الإزالة الفورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات”. فيما ينص مشروع القرار المطروح للتصويت على “إنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية”. إلى جانب الدعوة إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سبق وأن عرقلت مشاريع قرارات مماثلة منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، مستخدمة حق النقض (الفيتو) ضدها.

