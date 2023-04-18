مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة غدا الأربعاء حول الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطورات النزاع في الصحراء الغربية. وسط دعوات صحراوية بضرورة تحمل المجلس لمسؤوليته والقيام بدوره. في سياق تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والتعجيل بتمكين “المينورسو”. من تنفيذ المأمورية التي أوكلها إليها بموجب خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991، الأساس الوحيد للعملية السلمية في الصحراء الغربية.

كما يعقد المجلس جلسته التي ستترأسها روسيا، ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية. بعثات السلام في العالم، حيث سيستمع أعضاؤه. إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. حول آخر التطورات التي رافقت الملف، بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع طرفي النزاع.

كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية. بالتزامن مع إحاطة يقدمها رئيس “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع الميداني .

وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي. والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة “المينورسو” إلى غاية أكتوبر 2023. حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر. يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.

كما يأتي هذا الاجتماع بشأن القضية الصحراوية، بعد سلسلة المشاورات غير الرسمية. التي كان قد أجراها المبعوث الأممي مؤخرا مع مختلف الأطراف. حيث ناقشت وجوب استئناف العملية السياسية للنزاع القائم وتجاوز العراقيل المطروحة في سبيل إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للملف.