مجلس الأمن: جلسة مغلقة بشأن رفح اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، مشاورات مغلقة بطلب من الجزائر لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة، حسب ما نقلته قناة الجزيرة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الجلسة التي طلبتها الجزائر، وهي العضو العربي في المجلس، ستعقد عند منتصف الليل، بعد انتهاء المجلس من مشاورات مغلقة بشأن الكونغو.

الكيان الصهيوني يتجاهل التحذيرات الدولية ويشن سلسلة غارات على رفح

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد شن -مساء أمس الأحد وفجر الاثنين- سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح.

وقد تسبب هذا القصف الهمجي استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصحفيين، في تجاهل صهيوني واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة المكتظة بالنازحين.

وللإشارة، فإن رفح مدينة فلسطينية حدودية تقع في أقصى جنوب قطاع غزة، وهي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

كما تضم رفح أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

منظمة العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية وشيك برفح

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من خطر إبادة جماعية وشيك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لا يوجد للمدنيين مكان يهربون إليه من القصف الصهيوني.

وقال الأمين العام للمنظمة إن القتل الجماعي والتهجير ومزيدا من الجرائم هي ضمن عواقب محتملة للعملية الإسرائيلية بالمدينة.