مجلس الأمن: غوتيريتش يدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية

دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريتش إلى تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وتمكين القوات المسلحة اللبنانية من بسط سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية.

وأعرب غوتيريتش عن امتنانه لمجلس الأمن لدعمه المتواصل لهذه الجهود، مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق بين بعثة الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم المسؤول الأممي كلمته بالدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط. مشيرا إلى أن التحولات التي تشهدها المنطقة تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة. لكنها تتطلب عملاً جماعياً لضمان أن تخرج الشعوب من هذه الأزمات بأمل جديد ومستقبل أفضل.