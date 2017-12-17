مجلس الأمن يبحث إبطال قرار ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

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مجلس الأمن يبحث إبطال قرار ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل
بقلم هواري شالخ

يبحث مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار، الذي طرحته مصر امس السبت، يدعو إلى إلغاء أي قرارات أحادية تتعلق بوضع مدينة القدس.

رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب.
ويشكل وضع مدينة القدس أحد أكبر القضايا الشائكة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وتدعو مسودة القرار التي وزعتها مصر الدول الأعضاء إلى الامتناع عن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.
كما نصت على أن أي قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة ينبغي ألا يكون لها أثر قانوني ويجب إلغاؤها.
وأكدت أن القدس قضية “ينبغي تسويتها من خلال المفاوضات”، وأعربت عن “بالغ الأسف” للقرارات التي تتعلق بالقدس دون ذكر قرار ترامب صراحة.

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