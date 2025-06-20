مجلس الأمن يبحث التصعيد بين إيران والكيان الصهيوني

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة لبحث التصعيد بين إيران والكيان الصهيوني.

وفي السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يعارض المزيد من الهجمات في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، وأعرب عن دعمه لحل دبلوماسي.

وذكر غوتيريش في نيويورك، أن أي تدخلات عسكرية إضافية قد تكون لها تبعات هائلة، ليس على المشاركين فحسب، بل على المنطقة بأسرها والسلم والأمن الدوليين عموما.

وأضاف غوتيريش: “أحث الجميع بشدة على تجنب المزيد من تدويل الصراع”.

وجدد غوتيريش دعوته لخفض التصعيد الفوري، الذي ذكر أنه يجب أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع قائلا: “تظل الدبلوماسية أفضل طريق والوحيد لعلاج المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني والمسائل الأمنية الإقليمية”.