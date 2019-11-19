مجلس الأمن يدرس إعلان واشنطن الأخير حول المستوطنات

يبحث مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن الأخير.

وأفادت تقارير إعلامية أن مجلس الأمن سيدرس قرار واشنطن بإعتبار مستوطنات الإحتلال غير مخالفة للقانون الدولي.

وذلك إستجابة لدعوة من مندوبي الدول في مجلس الأمن للنظر في قرار الولايات المتحدة دون تحيّز والإعتماد في نقاش الوضع الفلسطيني على القوانين الدولية.

وتأتي جلسة يوم غدٍ، على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية “مخالفة للقانون الدولي”.