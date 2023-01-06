مجلس الأمن يشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى

شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والقدس.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة طارئة لمناقشة انتهاك الكيان الصهيوني للوضع الراهن في القدس المحتلة بطلب فلسطيني أردني مشترك – إن الكيان الصهيوني أظهر تجاهلا كاملا لقداسة الحياة الفلسطينية وللقانون الدولي ولحرمة وقداسة المسجد الأقصى “ومع ذلك فإن مجلس الأمن يظل جالسا على الهامش”.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بدأ يفقد صبره، والاعتدال والمسؤولية التي نبديها يجب أن لا تفهم أنها تأتي من موقع ضعف. وإصرار الكيان الصهيوني على مسار التصعيد لا يؤدي إلى السلام وكل من يريد السلام يجب ان يتحرك الآن.

كما أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري، عن “القلق إزاء أحداث الأسبوع الماضي في القدس”.

مكررا دعوة الأمين العام إلى “الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها, وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن”.

كما قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن واشنطن ملتزمة بحل الدولتين. وإنها “تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين”.

وبدوره، قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، زانغ جون، إن أي تصرفات وأي أفعال أحادية الجانب في الأماكن المقدسة من شأنها أن تصعد من التوترات ومن المشاكل. الأمر الذي قد ينذر باشتباكات ومواجهات لأن هذا أمر يمس الوضع الديني للمواقع الدينية.