مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب، بشأن السلام في غزة، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية يوم الجمعة.

ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله. وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في القطاع.

وتتضمن النسخة المعدلة للمشروع الأمريكي لغة أكثر تحديدا بشأن تقرير مصير الفلسطينيين. حيث تنص على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيء الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

وفي بيان مشترك صدر أمس الجمعة، حثت الولايات المتحدة وثماني دول وهي قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا. وباكستان والأردن وتركيا، على “تبني سريع” لمشروع القرار الأمريكي الأخير من جانب مجلس الأمن الدولي.

