مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لفرض هدنة إنسانية في سوريا

أفادت وسائل إعلام، أنّ مجلس الأمن الدولي يعتزم اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار تقدمت به السويد والكويت

لفرض هدنة إنسانية في سوريا لمدة شهر.

وحسب بيان صادر عن الممثلية الدائمة للكويت في مجلس الأمن، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر فيفري

فإن مشروع القرار سيتم التصويت عليه اليوم في حدود الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غرينيش.

ويتضمن مشروع القرار هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهر، من أجل التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجلاء طبي لـ 700 شخص من الغوطة الشرقية بريف دمشق المحاصرة من قبل النظام السوري.