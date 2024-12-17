مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الأوضاع في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة لبحث التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.

وعبر تقنية التحاضر عن بعد من دمشق، من المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطات شاملة عن المستجدات.

وستشهد هذه الجلسة، مشاركة كل من إيران والعراق وسوريا وتركيا بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

وتعد هذه الجلسة، أول اجتماع مفتوح بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وسيتناول بيدرسن خلال الجلسة أبرز التحديات الراهنة. كما سيطلع أعضاء المجلس على مستجدات الوضع السياسي. ومدى استعداد الأطراف للانخراط في عملية انتقال سياسي شامل ضمن إطار القرار 2254.

كما سيسلط فليتشر الضوء على الوضع الإنساني في سوريا، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والعوائق التي تحول دون تقديم المساعدات.