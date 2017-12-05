مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن اليمن

أفادت وسائل إعلام، أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن اليمن، بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من طرف الحوثيين.

وجاء الإعلان عن هذه الجلسة في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “استيفان دوغريك”

الذي قال إنّ اليمن، تشهد أوضاعا إنسانية جد مزرية زادت من معاناة الشعب اليمني.

وأضاف، أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة

يستمع من خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من البعوت الأممي إلى اليمن

إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول التطورات الأخيرة التي شهدتها اليمن.