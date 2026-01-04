مجلس الأمن يعقد غدًا الإثنين جلسة طارئة لمناقشة الهجوم الأمريكي على فنزويلا

أعلن مجلس الأمن الدولي، أنه سيعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين، لمناقشة العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته في العاصمة كراكاس.

وأفادت المتحدثة باسم بعثة الصومال الدائمة لدى الأمم المتحدة، خديجة أحمد، بأن رئاسة المجلس الدورية لشهر جانفي. التي تتولاها الصومال، قررت عقد الاجتماع الطارئ صباح غد الاثنين في الساعة العاشرة صباحا. بالتوقيت المحلي لنيويورك (15:00 بتوقيت غرينتش).

وجاء طلب عقد الجلسة الطارئة بناء على مبادرة من فنزويلا نقلتها كولومبيا، التي تشغل حاليا أحد المقاعد. غير الدائمة في المجلس، مع العلم أن الاجتماع يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية. بعد العملية العسكرية الأمريكية المفاجئة التي أثارت ردود فعل واسعة على المستوى الدبلوماسي.

يذكر أنه تم توقيف نيكولاس مادورو واقتياده رفقة زوجته جوا إلى خارج البلاد من طرف القوات الأمريكية، أمس السبت. حسبما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد تنفيذ هجوم واسع النطاق على فنزويلا.

