مجلس الأمن يعقد مشاورات حول تطورات الأوضاع في الصومال

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال.

وستقدم كل من الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي في الصومال ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (أميصوم)، كاتريونا لينغ. والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال. ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (اتميس) محمد الأمين سويف، احاطات حول الوضع في الصومال.

وستتطرق لينغ إلى الوضع في الصومال بناء على أحدث تقرير للأمين العام حول البعثة الأممية. والذي تم نشره في 2 فبراير الجاري ويغطي الفترة من 6 أكتوبر 2023 إلى 24 جانفي 2024.

وقد أشار التقرير إلى بعض التقدم المسجل نحو تحقيق الأولويات الوطنية للبلاد. وانضمام البلاد إلى مجموعة شرق إفريقيا في 24 نوفمبر 2023. وحصولها على تخفيف كامل وغير قابل للإلغاء لديون صندوق النقد الدولي. والبنك الدولي على غرار الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وقرار مجلس الأمن الصادر في 1 ديسمبر 2023 برفع حظر الأسلحة عن الحكومة الصومالية.

كما تم مؤخرا الموافقة على ترشيح الاتحاد الإفريقي للصومال لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025- 2026.

كما تطرقت ذات الوثيقة إلى التحديات التي لايزال الصومال يواجهها. مع تسليط الضوء على المناقشات الجارية حول عملية مراجعة الدستور والخلافات. حول المقترحات المتعلقة بأشكال الحكومة والنموذج الانتخابي. والتوترات في القرن الإفريقي. بعد التوقيع في 1 جانفي على مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وادارة “أرض الصومال”. الواقعة في المنطقة الشمالية من الصومال (غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي). بشأن المنفذ البحري، دون الرجوع للحكومة الفيدرالية في مقديشو.